Koopjesjagers opgelet! Hou uw ogen geopend voor betaalbare Volkswagens, BMW's en Mercedessen die binnenkort de markt overspoelen. Zo goed als nieuw en altijd binnen gestaan in een goed verwarmde ruimte. Hoewel ze het grootste deel van hun leven onderweg waren, staan er nagenoeg geen kilometers op de klok en zijn gebruikssporen afwezig. Alle modellen zijn voorzien van een verbrandingsmotor, zelfs de elektrische auto's in deze batch. Kies uit kleuren als Charcoal Black, Blistered Red en Ash Grey en neem plaats in lederen stoelen die mogelijk een beetje naar barbecue ruiken. Dat is niet ideaal, maar in deze tijden waarin alles duurder wordt, maar niet goedkoper, kunnen we niet te kritisch zijn. Ja, boven deze voertuigen woedde dagenlang een brand terwijl ze stuurloos over de Noordzee dobberden, maar zo heeft iedere occasion wel iets. U wilt gewoon betaalbaar rondrijden in een zo goed als nieuwe vierwieler en in de Eemshaven ligt een ietwat aangebrand bootje met vier dekken vol auto's die "voor zover te zien nog intact" zijn. Dat lijkt ons een win-win. Waar we kunnen we de sleutel ophalen?