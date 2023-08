:

Ik was 16 en zij ook, zij had het al eerder gedaan en ik zei stoer dat ik het ook al had gedaan.

Ik bakte er niks van en de verkering was daarna snel voorbij.

40 jaar later kwam ik haar ergens op een feest tegen en spraken we over die avond. Ze vertelde me dat ze had gezegd dat ze het al gedaan had om stoer te doen en dat ze dacht dat ik het had uitgemaakt omdat ze er niks van kon.