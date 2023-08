Kennis woonde met gezin in Crooswijk. Inmiddels weg (gepest) daar.

Als je die verhalen hoort - onvoorstelbaar.

Politie doet niks - want integratie - en "zelfbescherming", want Politie ambtenaar is ook kwetsbaar. Ouders die totaal geen interesse hebben in wat die kinderen op straat uitvreten. Als je er wat van zegt - kun je alvast de glaszetter bellen - want je ruiten gaan er aan. Als je een auto hebt - zet je die ver weg - want anders is de lak er af of de banden leeg .....

Wat een land is dit geworden - onvoorstelbaar - echt niet te geloven