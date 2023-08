De carrière van voetballer Hakim Ziyech leek even op een platgereden VanMoof te balanceren. Met je bezopen kop achter het stuur van je wanstaltige Rolls Royce Cullinan stappen en betrokken raken bij een ongeluk is ten slotte niet iets dat al te best staat op je CV. Gelukkig voor hem lijkt het zo'n haast niet te lopen, omdat de politie gelooft dat zijn vriend reed. Dan kunnen de getuigen vanaf de zijlijn wel schreeuwen dat er een snelle spelerswissel plaatsvond en spionbeelden een sluipende aanvaller tonen, maar een mogelijkheid om dit te bewijzen via de VAR zit er niet in. "Dit strafbare feit in deze specifieke zaak, een verkeersongeval met alleen materiële schade, geeft de politie bijvoorbeeld niet de bevoegdheid om camerabeelden uit de omgeving te vorderen." Niemand dood, dus dan zit er voor ome agent niets anders op dan de betrokkenen op hun woord te geloven en de vriend van het veld te sturen voor rijden onder invloed. Tel daar bij op dat veel getuigen zwijgen vanwege angst voor "zijn vriendjes die hier in de buurt wonen" en Ziyech lijkt redelijk veilig te zitten. Een glas, een plas en iedereen blijft rondrijden zoals het was. Niets aan het handje mensen, gewoon doorspelen!

Buitenspel of niet?