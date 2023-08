Yo Friesland we zijn er, shoutout naar alle Tjibbes en Joukes die gemalen trekkerband op hun suikerbrood smeren. Vandaag de belangrijkste sportdag in het jaar van De Fries (althans, de Noordwest-Fries) en het oudste sportevenement van Nederland: de kaatswedstrijd PC. Live vanaf de legendarische kaatsgronden, het Sjûkelân te Franeker. Het zegt de Amsterdammer misschien niks - die is veel te druk met havermelk door z'n koffie te roeren - maar de iconen van alles boven Lemmer luisteren naar namen als Hotze Schuil, Johannes Brandsma en Piet Jetze Faber. Vandaag de dag waren alle ogen gericht op de partuur van Gert-Anne van der Bos met als teamgenoot de beste ooit, Taeke Triemstra, alias de Tovenaar van Sint Jacobiparochie, sinds vorige week de nummer 1 in het Eeuwige Klassement. De concurrentie moest komen van de partuur van Tjisse Steenstra MAAR ER VOND ZOJUIST EEN AARDBEVING PLAATS IN FRIESLAND. De partuur van Van der Bos & Triemstra is UITGESCHAKELD in de eerste omloop. On-ge-loof-lijk. Enfin, door de hevige regen wordt de PC dit jaar op twee locaties verkaatst (ja) en dat leverde HAATMAILS op bij de organisatie. U ziet: het leeft. Liveblog HIER, voorbeschouwing met analisten HIER, liveradio en beeld HIER en LIVESTREAM NA DE KLIK.



UPDATE - Jongens prachtig werk van opslager Steven Koster, onze nieuwe favoriet

UPDATE - Halve finales hieronder

UPDATE - Helaas, de favoriete partuur van GeenStijl, die van Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma, verliest de halve finale van favoriet Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Dat is dan ook de eerste finalist!