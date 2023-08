Ach, de beste stuurlui staan aan wal.

Zo lang Steve Jobs de scepter zwaaide bij Apple stond men aan de zijlijn te schreeuwen dat-ie alles fout deed. Elke keer weer wist iedereen het beter, wist men precies wat er niet deugde aan het volgende revolutionaire product.

Maar de werkelijkheid is een andere: the proof is in the eating of the pudding. Ook al hebben figuren als Musk geen gelijk, dan hebben ze tóch gelijk, ook al doen ze domme dingen, tóch zijn die niet dom. Klinkt misschien te gechargeerd, maar er is één waarheid die als een paal boven water staat: figuren als Musk durven en doen, en houden niet op om te durven en te doen. Het verhaal van de stuurlui aan wal is altijd hetzelfde "ja, maar hij heeft geluk gehad, de markt zat mee, hij is precies op het goede moment toevallig met zijn neus in de boter gevallen, stond op het juiste moment op de juiste plaats; als ik op dat moment op die plek had gestaan, dan zou ik ook...."". Maar die stuurlui hebben niet in de gaten dat dat soort lui op honderden, duizenden plaatsen hebben gestaan die niks opleverden, maar dat ze, als ze die inspanningen niet hadden gedaan, nooit of te nimmer op het juiste moment op de juiste plaats hadden gestaan. Dat is de betekenis van de uitdrukking "je moet het geluk afdwingen".

Madonna is een goed voorbeeld. Heeft jaren lang geprobeerd om aan de bak te komen, strompelend en met vallen en opstaan. Gebrek aan talent wellicht, maar geen gebrek aan doorzettingsvermogen en geen gebrek aan talent om mogelijkheden te zien als die zich uiteindelijk voordoen.

Wat figuren als Jobs en Musk ook hebben, ze leren honderd keer sneller van hun fouten. En terwijl wij nog vanuit de zijlijn staan te gniffelen om een fout die ze maken en maar blijven doorzeuren over die blunder hebben zij er al lang van geleerd en hebben ze al lang stappen voorwaarts gemaakt.