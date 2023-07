Jeetje, wij allemaal ingewikkelde wetten lezen en de hakken in het zand schrijven over de zwarte toekomst van contant geld (zwart als in 'somber', niet als in 'nog niet witgewassen'), blijkt er een veel simpelere, uiterst effectieve manier om de War on Cash te winnen: contant betalen in een supermarkt zonder contante kassa! Dat gooit pas echt het complete systeem overhoop, alle NPC's in paniek de politie bellen, niemand die hem kon stoppen en hij houdt er nog lekkere aardbeitjes aan over ook. Wat een winnaar. Voor wie niet weet wie dit bejaarde baasje is: Piers Richard Corbyn (born 10 March 1947) is a British weather forecaster, businessman, climate change denier, anti-vaccine activist, and conspiracy theorist. Wiki's woorden, niet de onze over de broer van de voormalige Labour-leider.