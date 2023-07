De handschoenen zijn af: Alena Cihailikova in xXx met Vin Diesel. Die bed scene. Deze briljante cult klassieker lag niet alleen aan de basis van de uiterst lucratieve stompzinnigheid van de hele Fast and the Furious franchise. Het is de aanleiding voor de hele writer's strike in Hollywood momenteel.

Slecht betaald krijgen voor het onder woorden brengen van wat sowieso corporate drek gaat worden, och erm. Vroeger had je zelfs mensen die betaald werden om de scriptcontinuïteit in de smiezen te houden. Volmaakt overbodig tegenwoordig. Zie het geniale Script Meeting op youtube.

Maar Barbenheimer en Doctor Manhattan. Some things are going to blow up in some persons' faces.