Dank, het is wat het is en het gaat de goede kant op. Al wat jaren geleden gelukkig, alleen nog sporadisch psychische schade in de vorm van een paniekbui als ik in dezelfde situatie verkeer (uppie, nacht, verlaten straten, groepje gasten), maar dat is stress van een paar minuten en dan ebt het weer weg. Ook lange niet meer elke keer, maar soms vlamt de paniekbui ineens de pan uit. Ben er niks trots op, gelukkig de schaamte ook wat uit mijn hoofd weten te krijgen, dat is een grote stap.

Okeee, genoeg over Kouwes privé probleem.

Fucking triest dat we het over bescherming (in het OV) moeten hebben überhaupt. Grote waffel en geweld naar spoorpersoneel en reizigers, die krijgen ook de klappen en ook mentaal: lekker als je de volgende dag weer tegen dezelfde situatie aan moet staren.

Ze hebben bij de NS een therapie ruimte, destijds voor machinisten die een zelfdoder voor de wielen kregen. Vraag me af of dat inmiddels een compleet kantoorpand is geworden..

De spiraal waar we in zitten, aso's en criminelen worden steeds brutaler want nul tegenstand, het gaat een keer zo hard klappen ben ik bang. Hoe langer justitie dit laat doormodderen, hoe harder er 'opeens' ingegrepen gaat worden door mensen die het zat zijn.