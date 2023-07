Vier weken geleden verongelukte Dilano van 't Hoff in de regen op de Kemmel Straight na de Raidillon/Eau Rouge, de - sorry voor het racecliché maar het is nou eenmaal zo - beroemdste knik in de weg van de mondiale racekalender. Het regende en er was weinig zicht. Hij was niet de eerste die daar het leven liet en bovendien regent het wel vaker in de Ardennen. Soms zelfs iets te veel (remember 2021, twee rondjes achter Bernd Maylander en allemaal wat halve puntjes voor de moeite), maar gelukkig is er voor deze editie ook veel regen voorspeld en hebben ZE besloten dat het een Sprint Race Weekend is. Dus nu kwalificeren voor zondag, morgenvroeg kwalificeren "sprint shootout" voor morgenmiddag, morgenmiddag 100 kilometer sprint race en dan zondag nog een Grand Prix van 44 rondjes TENZIJ ER IEMAND DOOD GAAT. Of het te hard regent. Discussie over het al dan niet rechttrekken van Eau Rouge mag u zelf doen, wij denken: Red Bull zal wel weer winnen, McLaren doet ineens leuk mee en iedereen die behalve Verstappen ook handig is in de regen (zoals Hamilton, Alonso, Norris, Albon, Hulkenberg) kan voor verrassingen zorgen. Oh en Max krijgt vijf plekken gridstraf vanwege een nieuwe versnellingsbak. Spannend?

Klimaatmaatregelen are killing the sport