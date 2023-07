:

-

Nope. Die ploeterende zwervers worden al opgehaald op de Balkan en in Italië. Er zijn zelfs mensen -en dat zijn er niet weinig- die het tot hun Van God Gegeven Taak in de samenleving beschouwen om met de eigen auto naar Macedonië of Bulgarije te rijden om daar families op te pikken en ze hier af te leveren. Met name Christelijk Bevlogen Duitsers en Zwitsers zijn daar nogal goed in. Vluchtelingen heten daar ook in policor jargon: 'Schutz suchenden' ('bescherming zoekenden') - nou, met zo'n term staat half Evangelisch Duitsland in de rij om een zielig gezinnetje op te halen. En omdat iedereen weet dat Nederland in alle gevallen -hoe evidente kletskoek het verhaal ook is- begint met toelaten, wordt er vrolijk even doorgereden naar Groningen. Met name in het Duitse Emsland bestaan complete clubs van gelovige lieden die zich met dit soort import bezig houden.