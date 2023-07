GeenStijl Café Mega Mix 169 Playlist:

1. Fear Factory - Replica (1995) - @RickyLaRue

2. Lee Hazlewood - Hey Cowboy (1970) - @Après toi

3. Rod Stewart - Baby Jane (1983) - @Roos

4. Michael Jackson - Speed Demon (1989) - @Patje

5. Hans de Booij - Ik Hou Van Alle Vrouwen (1986) - @sir Ockels

6. Kosheen - Hide U (2000) - @K1100

7. Kate Bush - Running Up That Hill (1985) - @Koppig

8. Go Go Ponies - Camel Toe (2022) - @Bad – Casey

9. Evanescence - Bring Me To Life (2003) - @wilderst

10. Lula - XTC (1999) - @Andersdenkend

11. Dirty Loops & Cory Wong - Follow The Light (2021) - @Veepert

12. Foreigner - Hot Blooded (1978) - @Mr.Maloonigan

13. Pater Moeskroen - Bella Ciao (2018) - @Nuuk

14. Britney Spears - Circus (2008) - @Xaphan

15. Kvelertak - Bruane Brenn (2013) - @RM666

16. Tim Hawkins - The Government Can (2010) -@MargauxGrandCru

17. Anti Flag - This Is The End (2006) - @popeye-de-zeemeermin

18. Rag'n'Bone Man - Human (2016) - @Zalwelweer

19. The Blues Brothers - She Caught the Katy (1980) - @Zwezerik

20. George Michael - Cowboys and Angels (1990) - @Kapitein Sjaak Mus

Bonustrack: BeeGees - Spirits (1979) - @Papa Jones