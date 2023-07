:

F1 TV Pro leeft van Liberty Media (LM) en niemand anders en als zij, LM, in problemen komen dan is die stream ook rapkes voorbij.

De familie van Ecclestone zal daar overigens niet wakker over liggen want die hebben gecasht.

Wat dan zal gebeuren is dat banken, private equity de schuld zullen overnemen want geen keuze. Te grote verliespost en te veel geld in gepompt. En dan krijg je de wereldberoemde haircut. Maw afschrijving en dat kan tot 70/80% gaan en dat is lullig voor 2e rangs investeerders, oa pensioenfondsen in Nederland, en die zijn hun geld kwijt en dat wordt uiteindelijk weer doorberekend aan...........

Nu ben ik verre van een socialist en zeker een kapitalist maar dit is gewoon dom investeren omdat de jongens en meisjes daar achter de schermen zo slecht zijn opgeleid (woke, policor, inclusief, divers) dat ze nul verstand hebben van de markt. En de markt of op z'n Engels: "The market will slaughter numbnuts".