Vorig jaar vertrok Max van P10, deed een 360 tijdens de race en won alsnog van Hamilton. Dus die P2 achter Lewis zou vandaag een eitje moeten zijn. Lando & Oscar, daarachter, hebben hun kansen goed gedownplayed en doen ook weer mee voor het podium. Zhou P5, netjes hoor maar goeie kans op puntenloos finishen met een plofmotor of een hydraulisch probleem, ztdg. Ricciardo dan, vanaf P13, is een object that may look too close for comfort than he appears in de buitenspiegels van Perez op P9. Oftewel: het is drie rondjes spannend vooraan, tot Max de Mercedes voorbij steekt, en het blijft nog iets langer spannend voor Checo. Want áls er iets gebeurt waardoor Daniel... then it's lights out (bij Helmut Marko) and away we do with him.

Maar waar blijft die contractverlenging?