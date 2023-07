Dit wordt het eerste muziektopic zonder dat we de muziek in kwestie überhaupt geluisterd hebben. Het gaat namelijk over het nieuwe album van Blur en Blur is vreselijk, Damon Albarn is absoluut geen leuke man alsook een verschrikkelijke poseur en het enige leuke nummer is Song2, voornamelijk heel hip omdat het de titeltrack van FIFA98 was. Zijn er verder dan nog liedjes van Blur om af en toe te luisteren, laat staan op plaat te hebben of te verzamelen? Nee natuurlijk niet. Probeer maar eens een nummer van Blur te noemen. Bumblebee ofzo? Nou, daar heb je het. Blur is een bloedsaaie creatie van de duivel, de duivel heeft geen verstand van muziek en dus gaan we niet eens een poging tot luisteren ondernemen. Meer nieuwe muziek deze week: Greta Van Fleet, Andrew Bird, NAS & meerrrr.

Greta Van Fleet (rock)

Moly Tuttle (bluegrassfenomeen)

Lori McKenna (americana)

The Penske File (punk)

Nils Lofgren (gitarist van de E Street Band van Bruce Springsteen)

Oxbow (experimental rock)

Nas (hiphop)

Guided by Voices (indie)

Half Japanese (vaag)

Ian Moss (aussierock)

Andrew Bird (singer-songwriter gaat instrumentaal)

Paris Texas (rap)

CADAVER (death metal voor GU)