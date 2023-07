U wist het misschien niet of misschien ook wel maar 's lands van links tot rechts meest geliefde knuffeljournalist Wierd Duk was vroeger een bekend figuur in de noordelijke muziekwereld. Als pop- en kunstjournalist bij het Nieuwsblad van het Noorden, maar ook als bassist van 12" From Heaven alsook de vermaarde newwaveband The Visitor. De FRIESE BRIES, noemden Pritt en z'n maten de stroming rond die laatste band. Ffwd van vinyl naar cassettebandje naar cd naar mp3 terug naar vinyl, zo te zien is Wierd tegenwoordig bevriend met Henkie Bakboord (van de literaire tijdbom 'Billenkoek') en Patrick Tilon, beter bekend als Rudeboy, van Urban Dance Squad. Rudeboy zingt nu in noiserockband The Cold Vein (video op Mañana Mañana hieronder) en naar eigen zeggen is die band uit elkaar VANWEGE DE VRIENDSCHAP MET WIERD DUK. Nu moeten we dit natuurlijk doodchecken maar we brengen het zo ook wel. Waar is nu het tweetdraadje van Menno Pot? Is Gijsbert uit de kamer?? Waarom is OOR oorverdovend stil? Kijkt Drie voor Twaalf weg omdat het VIJF VOOR TWAALF is? Joehoe Rolling Stone zijn jullie echt zo WOKE????