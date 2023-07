ja deze dus

En die totale anarchie is waar 'Nederland' zijn waterkanonnen en tanks vandaan haalt? Terwijl Sylvie zoals het hoort bij de première van Barbie was, ontvreemdden dieven ongeveer 25 handtassen, voornamelijk van het merk Hermès, voornamelijk bekend uit de film Transformers 3. De totale waarde komt volgens Hamburger Abendblatt neer op zo'n 800.000 euro, wat dus neerkomt op zo'n 32.000 euro per tas. Kortom, tassen uit Hermès' arbeiderslijn. Maar goed, kunnen we lacherig om doen natuurlijk, feit blijft dat er doelgericht is ingebroken bij Sylvie en dat is oprecht een zeer ernstige, grove schending van iemands veiligheid en dat gun je echt niemand. En al helemaal niet de vrouw die voor altijd in ons hart blijft als het gezicht van de Pokémon Flippo Update.

snappen we

Onze Syl