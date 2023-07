Wat kan-ie goochelen hè. De grootmeester bekend van beweren dat hij nooit iemand tot vaccinatie heeft gedwongen is TERUG. Ditmaal: islamitische ouders die zich verzetten tegen Canadese 2SLGBTQI+-propaganda zijn slachtoffer van Amerikaans extreemrechts. Want zoals het progressieve draaiboek nu eenmaal dicteert: beige mensen hebben geen agency en al hun uitingen zijn het gevolg van blanke benadeling of manipulatie.

Trudeau tegen beige ouder: "First of all, there is an awful lot of misinformation and disinformation out there. People on social media, particularly fuelled by the American right-wing, are spreading a lot of untruths about what’s actually in the provincial curriculums. (...) These are people on the far right who have consistently stood against Muslim rights and the Muslim community, but they are weaponizing the issue of LGBT, which is something that, yes, Islam has strong opinions on, the same way that the religious right in Canada, the Christian right, has strong opinions against as well."

Okay, in alle eerlijkheid, Trudeau gunt De Moslim toch nog een heel klein beetje agency door te erkennen dat de islam zelf ook 'sterke meningen' heeft, maar de koers is helder.

Uw bedenkingen zijn:

beïnvloed door Amerikaans extreemrechts

Vergaand beïnvloed door Amerikaans extreemrechts