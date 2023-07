De Rabobank doet uit principe geen zaken met de tabaks- en gokindustrie maar had nog niet zolang geleden wel lol in bier. Tot afgelopen maandag. Dan verschijnt een blog van het hoofd Fondsen & Duurzaamheid Rishma Moennasing (#Veggie #Health #Yoga): Deze sociaal schadelijke activiteiten sluiten we uit, schrijft ze. Want Moennasing is boos. Ze had in het FD gelezen dat luxeconcern LVMH (u weet wel, van Bernard Arnault met z'n designtasjes) dé favoriet is onder duurzame beleggingsfondsen. "Een gemiste kans van de journalist om door te vragen", aldus Moennasing. Want dan had de krant volgens haar geweten dat de Rabobank in ieder geval niet zit te wachten op de handel van Hinault: "Dit bedrijf haalde in het boekjaar 2022 een omzet van 7,1 miljard euro uit het bedrijfsonderdeel wijn en sterke drank. Dat is ongeveer 9% van de totale omzet. Daarnaast heeft LVMH activiteiten op het gebied van speciaal leer, tabak en mogelijk dierproeven bij de cosmetica- en parfumunits in China, waar dit een vereiste is en waarover het bedrijf onvoldoende openheid geeft. Dit alles maakt dat wij LVMH uitsluiten van onze beheerportefeuilles." Een dag later volgt een communiqué van het Investment Office die het nieuwe drankregime bevestigt: de bank belegt niet in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit de productie van alcohol. Want alcohol is - blijkt uit een meegeleverd tabelletje - net zoals tabak en crack hartstikke schadelijk en daar wil de bank niet aan meewerken. Dat is slecht nieuws voor de grote jongens als AB InBev, Heineken, Diageo, Carlsberg en dus LVMH. Maar ook voor die brouwerijtjes die door de bank worden geholpen. Want wat staat in de laatste alinea? "Distributeurs en bedrijven met een omzet kleiner dan 5% zijn niet uitgesloten." Dat gaat dus over kleine brouwers maar ook slijters, destillateurs, genverbranders en de rest van de drankenhandel. Volgens onze bronnen klonk op de Haagse Schenkkade (LOL, red.) waar Fred Teeven en zijn jongens kantoor houden dan ook een stevige krachtterm en kan Stefaan Decraene - geen Vlaams speciaalbier maar de CEO van de Rabobank - binnenkort een boze brief van niet alleen de Nederlandse Brouwers maar van de gehele industrie verwachten. Iets om in de gaten te houden. Want het zijn nu de brouwers, slijters en genverbranders die aan de beurt zijn, straks zijn het al die anderen die met een Rabopas weleens een lekker flesje van het een of ander afrekenen. Namelijk u!