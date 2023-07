Eindelijk

Weet u nog? Januari 2021. Het kabinet dat jarenlang zijn best had gedaan om een van de grootste wandaden door onze overheid te bedekken en goed te praten, trad eindelijk af. Maar Mark Rutte, die eindverantwoordelijk was voor de ellende, werd opnieuw lijsttrekker van de vvd. Het CDA koos eerst Hugo de Jonge, die als minister had geprobeerd om Pieter Omtzigt te sensibiliseren, maar hij werd opgevolgd door Wopke Hoekstra, die als minister had geprobeerd om Pieter Omtzigt te sensibiliseren. Gert-Jan Segers, die namens de ChristenUnie allemaal meloenen had geslikt, bleef ook. Bij D66 (en de NPO, met de zegen van D66'er Shula Rijxman) beloofde Sigrid Kaag Nieuw Leiderschap.

Het demissionair kabinet vond zichzelf onmisbaar in de coronacrisis, waar we dankzij vaccins (die te laat kwamen), boosters (die te laat kwamen) en de omikron-variant uit raakten, terwijl ondertussen vrijwel iedere belofte over het uitblijven van vaccinatiedrang werd verbroken. Er kwam een verkiezingscampagne die nooit een verkiezingscampagne was, er kwamen verkiezingen, en toen kwam Functie Elders. Toen scheidden onze wegen. Toen beloofde Segers een nieuwe bestuurscultuur. Die nieuwe bestuurscultuur kwam er niet. Er kwam een kabinet dat uit exact dezelfde partijen bestond als het kabinet dat zo plechtig spijt had betuigd voor het toeslagenschandaal, met voor een groot deel dezelfde mensen. Een kabinet dat er nooit had moeten komen en van het begin af aan op ramkoers lag.

Maar nu is Segers weg. Nu is De Jonge weg. Nu is Hoekstra weg. Nu is Rutte weg. En nu is Kaag weg. Het lange kabinet-Rutte III is eindelijk waarlijk opgestapt. Het is tijd voor iets nieuws.