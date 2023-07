Ja dit hielden we even goed in de gaten en we zijn dus niet heel erg te spreken over onze rangschikking in deze kerkgang. We waren namelijk pas als zesde aan de beurt na Litouwen, Canada, Engeland, Duitsland en Australië. Nou, vrij naar Micha Wertheim; als we dat geweten hadden had die hele oorlog niet gehoeven. Zelensky schrijft: "I am grateful for the leadership of the Netherlands in making key decisions of the Allies in support of Ukraine, in particular on the creation of an aviation coalition. We agreed to start a training mission for Ukrainian pilots on F-16 aircraft in August this year." De training waar hij naar verwijst betreft dus die Nederlandse F-16's die in Roemenië worden geparkeerd.

Maar dan even over over die bizarre tweet van Zelensky gisteren. We zagen dit natuurlijk al aankomen nadat de Oekraïense MinBuz volstrekt ongekalibreerd de wereld in hielp dat de NAVO hun politieke en economische eisenpakket had laten vallen zodat Oekraïne zo snel mogelijk lid kon worden. Dat was, zoals we al schreven, uiteraard gewoon niet waar. En vervolgens kwam Zelensky er zelf nog eens overheen door het gore lef van de NAVO eisen te stellen aan de uitnodiging tot lidmaatschap "ongekend en absurd" te noemen: "It’s unprecedented and absurd when time frame is not set neither for the invitation nor for Ukraine's membership. While at the same time vague wording about "conditions" is added even for inviting Ukraine. It seems there is no readiness neither to invite Ukraine to NATO nor to make it a member of the Alliance."



Ja dan heb je het gewoon even niet helemaal begrepen als het Swaziland van Europa dat in oorlog verkeert met een buurland voor wie NAVO-lidmaatschap zo'n beetje dé reden is om nooit vrede te willen.

