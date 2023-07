Waarom nou?

Waarom blijven we nou heel de tijd om de hete brij heen draaien?

Waarom worden man en geit nou niet gewoon benoemd?

Waarom mogen we de kenmerken van kleine criminelen nu nog steeds niet benoemen?

En ja, het standaard kontverhaal kennen we ook wel; privacy. Racisme. Discriminatie.

Oke, privacy eerst. Die privacy is een wassen neus sinds al onze data al lang een breed op straat ligt via de mobiele telefoon. Voorts is het heel vreemd dat iemand die eerder crimineel gedrag heeft vertoont, nog steeds evenveel recht op privacy heeft als iemand die zich normaal gedraagt. Privacy wordt niet geschaad door foto's van overlastveroorzakers te tonen; ik kan daar immers geen enkel ander gevoelige informatie uit ophalen anders dan dat deze kwal niet welkom is.

Racisme. Ik ben redelijk nuchter hierin; quatsch. Biologisch zijn we allen van hetzelfde ras. Als er dan al sprake is van onderscheid, dan is het cultuur, en dáár hebben de piepers wel degelijk een punt. Bepaalde culturen zie ik liever vandaag dan morgen verdwijnen uit Nederland, omdat die botst met de huidige aanwezige cultuur. Dat mag je kwetsend vinden, maar als dat mag, mag ik het ook wel vinden. Dat heeft vrijheid van meningsuiting.

Discriminatie? Zeker wel! Ik discrimineer de godsganse dag door en dat doet iedereen! Ik verkies een bepaald koffiemerk. Ik verkies een bepaalde kaassoort. Ik verkies een roodharige vrouw boven ander kleuren. Ik maak onderscheid op basis van kleuren, gebaseerd op eerdere ervaringen. En dat doe ik ook bij mensen. Ik discrimineer me het ongans; er zijn mensen die ik niet kan luchten of zien omdat ze in mijn ogen de kantjes er af lopen. En dus ook mensen die zich crimineel gedragen. Daar heb ik een bloedhekel aan. Dus discrimineer ik. En dat ik daarbij kenmerken hanteer die ik bij grote groepen herken, dat is dan maar zo. Dan zou die groet groep mensen wellicht zichzelf eens achter de oren moeten krabben en kijken hoe ze van die slechte naam afkomen; zolang ze daar niet actief mee aan de slag gaan, blijf ik gewoon diezelfde groep als dusdanig zien: één groep die grosso modo allemaal als identiek overkomen, maar waar ook wel veel positieve voorbeelden onder vallen. Die vervolgens met te weinig zijn.