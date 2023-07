— - Nederland heeft een uitgebreide verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat is gebaseerd op het verzekeringsprincipe. Het draait om onderlinge solidariteit binnen een groep mensen, in dit geval inwoners van een land. Zo’n systeem moet begrensd zijn. Er kunnen niet teveel immigranten binnenkomen die meer gebruik maken van voorzieningen dan ze er aan bijdragen. In de woorden van Milton Friedman: “You cannot simultaneously have free immigration and a welfare state”.

In Nederland lijkt het er echter wel steeds meer op dat we “gelijktijdig vrije immigratie en een verzorgingsstaat hebben”. Nederland heeft de laatste 10 jaar als percentage van de bevolking zelfs een hoger migratiesaldo dan een klassiek immigratieland als de Verenigde Staten. We hebben iets dat niet kan blijven bestaan: een “grenzeloze verzorgingsstaat”.-//

Door ons idiote Toeslagenstelsel blijven we de werkgevers subsidiëren. Die daardoor de paprikaplukkers in het Westland en de uitbeners bij VION kunnen inhuren voor €11-12 per uur. En de modale belastingbetaler mag betalen voor huur- en zorgtoeslagen.

“De huidige immigratie ondermijnt de Nederlandse verzorgingsstaat. Die verzorgingsstaat blijkt een ‘omgekeerde welvaartsmagneet’ waar vooral slecht integrerende immigranten aan ‘vastgeplakt’ zitten, terwijl goed presterende immigranten Nederland juist vaak snel weer verlaten. Bij ongewijzigd beleid zal de verzorgingsstaat geleidelijk bezwijken onder de druk van zich opstapelende kosten.”

demo-demo.nl/