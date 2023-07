De aanrijding en steekpartij op CCTV

Het begint te voelen alsof het corona-interbellum voorbij is hè? Het speelveld lijkt (helaas?) weer steeds meer op pre-2020. Frankrijk in staat van etnoculturele ontbinding, de FvD-moslim-alliantie in DUIGEN door Thierry's fles wijn per dag en ook in Israel zijn ze weer terug bij hun fabrieksinstelling. Of zoals het Algemeen Daglad het noemt: "Automobilist rijdt in op voetgangers Tel Aviv, meerdere gewonden". De Palestijnse terreuraanval begon met een aanrijding en werd opgevolgd door een steekpartij. In totaal raakten er minstens zeven mensen gewond, waarvan vier zwaar. De dader werd doodgeschoten door Doron, beelden na de breek.

De terreuraanval was ongetwijfeld naar de letter weer een 'reactie' op de Israëlische operaties in vluchtelingenkamp Jenin in de Westbank, die weer een reactie was op terreur et cetera et cetera. Naar goed gebruik worden er natuurlijk snoepjes uitgedeeld in de Gazastrook, want in sommige culturen wordt de dood van onschuldige burgers nu eenmaal openlijk gevierd. Veel meer sfeerbeeld na de breek.

Nasleep op straatniveau

Dader uitgeschakeld door bewapende burger met motorhelm

Uitgeschakelde dader op straatniveau

Nasleep vanaf de overkant

Een Strook met tradities: fallafel uitgedeeld in Gaza

Hamas-persbericht over dader Abd al-Wahhab Khalayleh

