Zo is dat, hop de biomassacentrales in met die bomen, dat is goed voor de natuur. En dan ook meteen even 10.000 ton afval uit het buitenland importeren om op te stoken. Stoppen met aardgas oppompen in eigen land en overstappen op LNG dat vanover de hele wereld aangevoerd wordt met tankers die op stookolie varen.

De zee volplempen met windmolens, land trouwens ook. Hoppa nog even flink wat zonnepanelen over grasvelden leggen, dat fleurt de natuur zo lekker op.