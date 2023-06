Ik heb mij een paar keer goed vermaakt. Zeker ala Marcel op dreef is kan er hier goed gelachen worden. Ik vind het vooral leuk als je aan zijn gezicht ziet dat het hem zelf ook bijna niet meer lukt in die rol te blijven.

Ik stop altijd wel met kijken zodra hij gaat voorlezen en neem het op en kijk iets later zodat de reclame doorgespoeld kan worden. Dan is het in totaal net iets meer dan een half uur en dat is meer dan genoeg. Gastenkeuze is wel matig geweest over het algemeen imho.