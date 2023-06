@Ing. eslapen | 29-06-23 | 12:16:

Kan het wel weer gaan uitleggen maar bij doelbewuste domkopperij heeft dat weinig zin. Edoch. Je kan een lobbyist zijn zonder direct daarvoor betaald te worden. Dat kan omdat je zelf die overtuiging hebt. Lientje wordt betaald voor haar kamerwerk, en wat ze nog meer krijgt, daar ga ik niet over en dat interesseert me ook totaal niet.

Wat WEL een feit is, dat ze welbewust is gelanceerd als politieke belangenclub voor boeren en de agro-industrie, door toedoen van (naar eigen zeggen) marketingbureau ReMarkAble. Dat staat op hun website, vol trots en grif toegegeven. Daar wil je kennelijk onderuit piepen door te beweren dat ik geen bewijs kan overleggen dat ze "betaald wordt". En zwaktebod natuurlijk, want je gaat totaal voorbij aan wat je erover zelf kunt lezen, namelijk dat BBB een belangenpartij is voor boeren en Big Agro. Zelfs Caroline geeft dat in dit debat gewoon toe. Ze is daar trots op.

Maar ze leest Tjeerd de les, dat hij dit aankaart. Dat is raar, want ze is er juist trots op dat ze is wat Tjeerd beweert dat ze is: Een belangenbehartiger van boeren en Big Agro.

En wat Clint hier mooi aankaart;'BAyer heeft een dikke vinger in de pap bij BBB, via bestuursleden en dergelijk. Lees het maar na. Het is zo helder als glas. Dom publiek, zoals jij, kijkt niet verder dan de neus lang is. Die hoort Caroline tekeer gaan en denkt "Dat heeft ze toch mooi gezegd!"