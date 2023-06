Het is druk alsook heel erg druk in de opvanglocaties van het COA en dat betekent dat het eveneens druk alsook heel druk is met het aantal meldingen van gedoe en gedonder. Waar het aantal opvangbewoners in 2022 met 39 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder, groeide het aantal incidenten (verbale suïcidedreiging, zelfdestructieve acties en fysieke, verbale en non-verbale agressie en geweld) binnen de locaties met 42 procent. Ook buiten de opvang is het vaak raak met liefst 5.700 misdrijven waarbij een COA-bewoner verdachte was, waarbij (winkel)diefstal en inbraken het populairst zijn. De probleemgevallen die deze misdrijven begaan zijn voornamelijk man (97 procent), tussen de 18 en 39 jaar oud (59 procent) en afkomstig uit kansenlanden als Algerije, Marokko en Tunesië. Het percentage COA-bewoners dat betrokken is bij een incident of misdrijf steeg weliswaar nauwelijks, maar naarmate de instroom alsmaar toeneemt, neemt tevens de overlast in absolute aantallen toe. Meer huizen waar is ingebroken, bij meer winkels gestolen en meer Nederlanders die zich niet langer veilig voelen in hun eigen straat, wijk of dorp. Zolang de kraan niet dicht gaat, blijft de overlast door het land golven en de acties van het kabinet blijken tot nu toe niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Sommige dingen veranderen blijkbaar nooit.

