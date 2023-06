:

Rokers die gewoon een sigaret opsteken na het eten zonder dat te vragen of te kijken wie er in die rook zit.



U kletst maar wat. Bij restaurants mag al niet meer gerookt worden, dus u schetst een imaginair maar niet bestaand voorbeeld. Een soort 'nepnieuws', even plat gezegd.

Bij café's kom ik ze soms nog wel tegen, maar daar wordt niet gerookt.



Wat hier aan de hand is, is dat u zich in de kuif gepikt voelt, omdat ik schreef dat niet-rokers "een egoïstisch, intolerant, agressief en discriminerend volkje" is en hun "intolerantie, agressie en haat naar de ander" niet ophoud.

U voelt zich aangesproken(?!?) En reageert met een "Ja, maar jullie ook" en "hij was eerder" reactie die ik in het algemeen niet gewend ben van volwassenen.



Trouwens, troost u zich want u bent rijker bedeeld dan de rokers. Het is maar 3 maanden per jaar mooi weer. Dus, die andere 9 maanden kunt u lekker binnen zitten en mogen dr rokers in uw stamcafé buiten in de kou en regen gaan staan. U zou dan kunnen denken: die 3 maanden per jaar dat het lekker weer is, die gun ik ze als compensatie voor die andere 9 maanden. Maar nee, niet-rokers hebben het liefste dat dat ze ook afgepakt wordt. Wat "elkaar de ruimte gunnen" betekent, begrijpen ze wel maar is altijd iets dat ze alleen van rokers eisen. Omgekeerd heeft dat geen zin. Een gewoon gesprek erover is ook niet mogelijk (eigen ervaring).