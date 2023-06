De natuur wacht niet tot supermachten hun geschillen hebben opgelost

Inger Andersen Hoofd van UNEP

Volgens de milieubaas van de Verenigde Naties wordt de wereld geconfronteerd met een drievoudige crisis: klimaatverandering, natuurverlies en vervuiling. Alleen mondiale samenwerking kan die crisis oplossen.

Als Andersen het woord crisis gebruikt, heeft ze het bijna altijd over een „drievoudige planetaire crisis”, waarbij ze klimaatverandering, verlies van natuur en biodiversiteit, en vervuiling en afval in één adem noemt. Toen haar tweede termijn vorige week officieel begon, zei ze in een toespraak: „Alleen door te leven in harmonie met de natuur, in een klimaat-neutrale en vervuiling-vrije wereld, kunnen we als mensheid een einde maken aan honger en armoede, bouwen aan vrede en stabiliteit, schone energie en groene banen garanderen, en zorgen voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.”

Ook al heeft ze het vaak over die drievoudige crisis, toch spreekt Andersen graag over de successen van het internationale milieubeleid, dat min of meer begon met de publicatie van het rapport van de Club van Rome in 1972, het jaar waarin ook UNEP werd opgericht. Ze wijst op het verbod op allerlei gifstoffen, het verwijderen van lood uit benzine, het bestrijden van zure regen, het dichten van het gat in de ozonlaag, en het verbieden van handel in bedreigde dieren.

We zitten al op 1,1 of 1,2 graden opwarming en zijn op weg naar 2,7 graden aan het einde van de eeuw. Ergens in de komende vijf jaar zullen we waarschijnlijk de anderhalve graad, in ieder geval tijdelijk, passeren.”

„Ik zat in 2015 in de zaal toen er een akkoord werd bereikt over die doelen. Er werd gejuicht, er waren tranen, mensen vlogen elkaar in de armen. Het was een emotioneel moment, want we waren het eens geworden als mondiale familie van inmiddels acht miljard mensen. Het was gelukt, we gingen armoede, honger en onrechtvaardigheid aanpakken, we gingen het milieu beter beschermen, het leven in zee en op land, klimaatverandering bestrijden, waterproblemen oplossen.

„Kortetermijndenken werkt niet op een planeet in gevaar. Regeringen moeten een langetermijnperspectief bieden. Ze moeten burgers die de gevolgen van de onontkoombare veranderingen voelen, meenemen in die nieuwe werkelijkheid – de mijnwerker die zijn baan verliest, de boer die zijn land anders zal moeten beheren.

„Zij zijn niet de vijand, niet de schurk. Boeren kennen hun land, houden van het land, van de natuur. Maar ze hebben ook economische belangen, een boerderij waarvoor ze zich misschien in de schulden hebben gestoken. Dat moet allemaal met elkaar kloppen.”

„Het gaat niet alleen om de rijkdom van het moment, de fabrieken, de infrastructuur, het kapitaal. En ook niet alleen om het menselijk kapitaal, onze vaardigheden, kennis, capaciteiten. Het gaat ook om het natuurlijk kapitaal. Als econoom zeg ik dat je de ene rijkdom niet kunt vergroten ten koste van de andere. Zonder het natuurlijk kapitaal, zul je uiteindelijk armer worden. Dat is volgens mij ook een deel van het gesprek in dit land. Dat de productieve grond en de productieve bronnen uiteindelijk niet meer zo productief zullen zijn. We moeten leven in harmonie met de natuurlijke omgeving, in een stabiel klimaat en in een wereld zonder vervuiling. We moeten vrede sluiten met de natuur.”

