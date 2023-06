Bevolkingsgroei is ook door import werkenden. Ben het verder met je eens dat Nederland vol is. Ik wilde mij laatst verdiepen om qua eten verbouwen zelfstandig te worden. Afhankelijk van de bron is dat al 1600m2 die ik nodig heb voor een jaar lang eten. Mijn perceel is 380m2. Dat zou 2000m2 dan moeten zijn.

Zoveel x bewoners zijn ook weer zoveel meer straten, parkeerplaatsen, industrieterreinen, kantoorcomplexen etc. Hoeveel m2 we pp gebruiken mag ook we eens meegerekend worden. Dat is niet alleen het woonoppervlak.

Ondertussen is er nauwelijks ruimte voor se distelvlinder. Zelfs insecten leggen het loodje in Nederland.