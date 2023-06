De huren zijn helemaal niet hoog! Het is uw geld dat te weinig waard is! Huizen zijn schaars en daarom hebben ze een hoge prijs. In het filmpje wordt er gesproken over een huis in Rotterdam van 71 m2. Daar moest 1100 euro huur voor worden betaald? Is dat veel? Nee, helemaal niet.

Hier 2 andere woningen in Rotterdam met een vergelijkbare oppervlakte: www.funda.nl/koop/rotterdam/apparteme... en www.funda.nl/koop/rotterdam/apparteme....

Funda heeft gelijk een makkelijke knop op de website gezet waarmee je de bruto maandlasten kunt uitrekenen als je de woning wilt laten financieren door de ING. Respectievelijk 1642 en 1838 euro bruto in de maand. Dus als je één van die woningen zou kopen en ze zou verhuren voor 1100 euro per maand, dan moet je als verhuurder meer dan 500 euro per maand erop toe leggen. Niemand gaat dat doen.

Het enige dat extra regulering gaat bereiken is dat verhuren onmogelijk wordt gemaakt voor de kleine belegger. Initieel zal dat mogelijk een kortdurend dempend effect hebben op de verkoop prijzen van woningen. Het onderliggende probleem wordt echter niet opgelost, dus dat effect is tijdelijk. Woningen zijn duur omdat de vraag groter is dan het aanbod! Er zijn 2 oplossingen: 1. Meer woningen bouwen. 2. Minder mensen die een huis zoeken. Oplossing 1 is onbereikbaar omdat we Hugo de Clown als minister van woningbouw hebben. Oplossing 2 is onbereikbaar omdat iedereen vindt dat er meer meer meer immigratie in dit land moet zijn.

Wonen is duur en het wordt nog veel duurder! Wen er maar aan!