(voorleesstem Dikkie Dik)

Dit is het verhaal van proefballon. Proefballon wilde ook eens vliegen, als de duiven zo hoog! Proefballon huilde, want hij was aan de grond verankerd en een harpoengeweer met auto-lock voor het geval de ketting brak stond klaar. Maar daar komt Wim. Kijken wat ie doet.

"Hallo proefballon", zei Wim, "Waarom moet jij huilen?"

'Ik wil zo graag vliegen meneer, maar het lukt mij niet. Oh, kon ik maar even omhoog.'

Wim dacht diep na. Opeens had hij het.

"Ok proefballon, ik heb een plan. We wachten op een moment dat er veel proefballonnen worden losgelaten en dan, nadat de harpoen al is geschoten, dan kom ik je ketting losmaken."