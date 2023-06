Kunsthatende kleinburgers die de column van Rosanne Hertzberger gelezen hebben en daarna spontaan anti-institutionele extremistische ultraconservatiefmensen zijn geworden (het is "een kleine stap", immers) willen KENNELIJK geen gesuikerde ontbijtgranen van Kellogg's meer eten omdat een hysterische jongen in een jurk bijna over de mascotte van het Amerikaanse merk struikelde op de rode loper van een theatershowprijzen-festival dat TOEVALLIG (!!?) dezelfde naam draagt als de mascotte, namelijk Tony. Mensen die daarover klagen kunnen ook al niet meer op Facebook terecht want de aanwezigheid van Dylan Mulvaney (die Audrey Nepburn die Bud Light kapotgemaakt heeft, en country-muzikanten een slechte naam geeft) was een samenwerking met of tegen betaling door Meta, van Mark Zuckerberg die tevens een reptiel OF een alien is, volgens sommigen. Enniewee tot zover het Glamorama-nieuws, annex het blokje "commerciële trends" plus updates over sociale media, uit Amerika. Binnenkort in een theater bij u in de buurt - mogelijk nadat Tietje Bell een prijs heeft gewonnen.