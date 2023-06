Met de trein reizen voor een beter milieu? Dat is een boodschap voor het gepeupel, maar niet voor onze monarch. Waar zijn voorgangers over het spoor zoefden voor werkbezoeken in het land of wintersporttripjes naar Lech, kunnen we wel stellen dat Wim-Lex niet spoort. Koning Baard verkiest de achterbank van zijn Audi of de zetel aan boord van PH-GOV boven een zitje in het blauwe rijtuig. Lekker de wereld over vliegen terwijl zijn eigen rijtuig staat te verstoffen in een NS-depot. Het laatste publieke optreden van de koninklijke trein is inmiddels zes jaar geleden: Koningsdag 2017 in Tilburg. Zonde van het geld en daarom doet de koning de rijdende huiskamer van de hand. Het rijtuig komt helaas niet te koop te staan bij Domeinen, maar mag de oude dag uitzitten in het Spoorwegmuseum als allerlaatste voertuig in bijna 160 jaar aan koninklijke spoorgeschiedenis. Gezien de hoge kosten en het beperkte gebruik is het zonder twijfel de beste keuze om het rijtuig niet de vervangen, maar in deze tijd van opgelegde vliegschaamte en klimaatkolder geeft onze koning niet het beste voorbeeld als het op reizen aankomt. Maar goed, dat zijn we inmiddels wel gewend van onze Griekenland-vlieger.

Saai ding wel