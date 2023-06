'Jongeren onder de 18 jaar, zonder ouders of familie die naar Nederland reizen.''

Nee, fout, Eric, dat moet zijn:

"Jongeren onder de 18 jaar, die zonder ouders of familie naar Nederland reizen.''

Want we hebben het hier niet over lieden die beweren dat ze 18 zijn, maar feitelijk al ouder, omdat ze dan niet teruggestuurd worden tot ze meerderjarig, dus 18 zijn - en ook dan meestal niet; zie Mauro - nee, we hebben het hier over kinderen die heel duidelijk jonger dan 18 zijn: 11 of 12, en nog wel jonger, tot 6 jaar aan toe.

Die worden door hun ouders - tegen betaling van een fors bedrag uiteraard - meegegeven aan een smokkelaar die ze in Ter Apel op de deurmat van het AZC moeten droppen. En die ouders speculeren er dan op dat zij, samen met hun andere 4 of 5 kinderen, in het kader van de gezinshereniging, comfortabel per vliegtuig naar hun nieuwe Luilekkervaderland over kunnen komen.

Op die manier kwamen er in 2021 al 2000+ kinderen alleen Nederland binnen. In 2022 zullen dat er fors meer zijn geweest, en hoe het nu is, geen idee.

Eric pleitte er in Luxenburg, toen die asieldeal in elkaar werd geflanst, samen met Oostenrijk en nog één of twee landen (welke weet ik niet meer) voor om ook dit soort alleenstaande minderjarige vreemdelingen op te sluiten in die zg grenscentra, die er nu gaan komen. Maar dat werd tegengehouden door Duitsland, waar de Groenen het voor het zeggen hebben.

"Bovendien welke ouder stuurt z'n kind 3000 km weg en vervolgens in een gammel bootje over de Middelandse Zee.''

vraagt iemand zich hierboven af. Tsja, de Gutmenschen zullen natuurlijk antwoorden: ''Zó wanhopig zijn die arme mensen kennelijk dat ze hun kind op zo'n gevaarlijke reis sturen''. Zelf denk ik dat die lieden wat pragmatischer over hun kinderen denken dan wij Nederlanders; ze hebben vaak een grote kinderschare en zien er weinig immoreels in om één daarvan in te zetten als pion, om als kleine kwartiermaker hier in Nederland te fungeren.

Wat ik nou niet snap is dat er niet even (nood)wetgeving wordt gemaakt die het onmogelijk maakt om het hele gezin hier in Nederland te herenigen. Als vader Mustafa in Syrië zijn vinger opsteekt en roept: ''Ja hoor, de vader en moeder en broertjes en zusjes van kleine Said willen graag met hem herenigd worden (in jullie land)'', dan zou geantwoord moeten worden: ''Ja, is goed, we zetten kleine Said vandaag nog op een vlucht naar vliegveld X; is niet ver van waar jullie wonen; kunnen jullie hem om 16.35 afhalen. Dag!''

Maar niks hoor. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid laat een 'explainervideo' maken om uit te leggen hoe ''kwetsbaar'' die kinderen zijn, en dat er opvangplekken moeten komen. Nothing's gonna change.