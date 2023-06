@meneer Q | 12-06-23 | 10:23:

Vreemd, dat als wij over Surinamers hebben dat er alleen gedacht wordt aan negers of anders gezegd Creolen! Dat zijn juist de bevolkingsgroep die door de Britten naar Suriname zijn gebracht als slaven....later in 1873 ongeveer toen Suriname aan Nederland gegeven werd hebben de Nederlanders na dat de slavenij in 1863 al afgeschaft was een list verzonnen wij gaan vanuit India die in hadden was van de Britten contractarbeiders (ls. dwangcontractarbeiders, de nieuwe vorm van slavenij) ophalen om in de plantages te werken daar de creolen dat niet meer onder dwang wilde (vandaar de uitdrukking zo lui als een neger....maar wie was er nou werkelijk lui?) werken.

Nederland heeft dus die Indiers onder valse voorwendsels meegenomen naar de plantages van Suriname. er werd hun beloofd onder contract 60 cent per dag te verdienen in werkelijkheid was dat stukloon en geen dagloon. Er is in die periode vele opstanden geweest, deze opstandelingen zijn stuk voor stuk vermoord door de Nederlanders en in massa graven gegooid met ongebluste kalk waardoor zelfs hun botten niet meer terug zijn gevonden.

Later dachten de `Nederlanders deze luie Indiers willen ook niet werken, kom we halen dwangcontractarbeiders uit ons eigen kolonie namelijk Indonesie....

Dus mensen ken je geschiedenis en weet wat men gedaan heeft vroeger en schuil daar niet achter.....Het is geen gebedel het is terug eisen wat voor leed men geleden heeft door toe doen van een stel wereldredders!!!