De Deep State. Vaak afgedaan als een complottheorie over een schimmig netwerk van invloedrijke figuren binnen overheid, ambtenarenapparaat, inlichtingendiensten, het leger en natuurlijk zakenleven, politiek en media. Een staat binnen een staat, een schaduwregering die – ongeacht de machthebber van het moment, in het geval van Nederland de coalitie van dienst en natuurlijk de moedige vorst - wérkelijk aan de touwtjes trekt.

Een zinnetje in een beslisnota – een document dat stukken van het kabinet naar de Kamers begeleidt met daarin het achterliggende advies van ambtenaren over overwegingen, alternatieven, relevante feiten en risico’s voor de bewindspersoon die bijvoorbeeld Kamervragen beantwoordt – deed afgelopen week alle alarmbellen afgaan.

De minister waar het hier over gaat heeft zich onlangs in de nesten gewerkt met een meer dan onhandige uitspraak. De organisatie in kwestie stuurde de minister vervolgens een brief maar had zo valt te lezen in de beslisnota ook nog ‘behoefte aan een vervolggesprek’.

Deze beslisnota’s worden sinds 2021 openbaar gemaakt maar of dat ook de bedoeling was van de volgende zin is nog maar de vraag:

“Vanwege de politieke relaties die deze organisatie met enkele landelijke

partijen heeft adviseren we dat u dit gesprek zelf aangaat.”

Of het een moedige ambtenaar was of misschien zelfs de minister in kwestie zélf die het toevoegen van de zin accordeerde is onduidelijk, dat het om een verkapte schreeuw om hulp gaat, is evident.

Wat hier gebeurt is dat een minister ontboden voor iets wat ze in de Sopranos een sitdown noemen.

Wat is dit voor club die schijnbaar door Den Haag schrijdt als een grijze kardinaal in de schaduw van de zijbeuken van de kathedraal, zijn invloed fluisterend in het oor van de door hem geconvoceerde meer aardse leiders, onderwijl zorgvuldig manoeuvrerend tussen de pilaren van de macht?

Het gaat hier om een genootschap met eigen rituelen geleid door een 15-koppig college met ruim 160 vertakkingen door het land. Bovendien bezit dit comité een zetel in een Europees verbond bestaande uit zeven landen genaamd de Närrische Europäïsche Gemeinschaft.

En de tentakels van dit netwerk hebben inderdaad verschillende landelijke partijen in hun greep. De leider van het genootschap is oud-gedeputeerde en PVV’er Robert Housmans. Beschermheer van deze Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) – want daar hebben we het over – is de Gouverneur van Limburg, de SP’er Emile Roemer.

De zaak werd aan het rollen gebracht door CDA Kamerleden uit Ossekoppenrijk, Kuuzeriehk en Keiebijtersstad én de man die binnenkort wordt beëdigd als fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. Hun Kamervragen werden in mínder dan 2 weken beantwoord, een unicum.

De beslisnota hier, het dwingende advies aan de bewindspersoon om met de BCL te gaan praten onderaan. De Bond kreeg excuses: verantwoordelijk minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma (VVD) ging deze week diep door het stof. Carnaval is geen ‘evenement’ dat je zo maar kan verplaatsen, het is bovendien erfgoed. Máár: de planning van de voortgangstoetsen – voor de oudere lezer; dat is de opvolger van de Cito-toets – blijft staan.

Mocht Wiersma binnenkort aftreden (of iets anders overkomen) dan weet u waarom. Niet vanwege wat geschreeuw hier en daar tegen ondergeschikten, dat zal slechts het excuus zijn.

De werkelijke reden is dat hij de Deep State heeft ontriefd.