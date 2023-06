Klinkt mooi, een deal, maar het betekent niets. Het is boterzacht, zoiets als een belofte van Rutte of een inlegvelletje.

Merk op hoe men bij sommige zaken, klimaat etc., de zaken meteen in een verdrag wil gieten - want nationaal dan onaantastbaar en door een niet gekozen rechter in te vullen/aan te scherpen - maar bij de immigratiekwestie graag de voor de oorspronkelijke bevolking uiterst ongunstige en achterhaalde wetgeving en jurisprudentie in stand wil houden, daar zelfs mee schermt: Het kan niet, our hands are tied!

Een deal betekent kortom niets anders dan dat men de kwestie niet op een fundamenteel - juridisch - niveau wil herzien. Ieder jaar een nieuwe deal betekent dat men dat dus ook niet van plan is.

Qua recht verandert er dus niets. Al 70 jaar niet. Wie hier is, blijft. Links- of rechtsom. En kennelijk wil men dat.