Oh, ik dacht dat het ging over hoe de regeringen waar zij een boegbeeld van was, jarenlang, en nog steeds een fatsoenlijke afhandeling van schade in Groningen dwarsboomt. Of hoe diezelfde regeringen waar zij een vooraanstaand bewindspersoon was, jarenlang toeslagen ouders onrechtmatig in het verderf heeft gestort, dat er zelfs een vernietigend rapport “Ongekend Onrecht” over is geschreven en hoe ook zij meewerkte aan stelselmatig het parlement er over voor te liegen, ook tot op de dag van vandaag, en dat de slachtoffers veelal van kleur waren dus keihard racisme ook nog. Hoe haar partij de democratische principes over boord gooit, hoe die partij koploper is in haat roddel en achterklep verspreiden zelfs over collega’s in de coalitie.