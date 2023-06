We halen 2030 niet eens!

Goedemorgen. Nu ja goed. Het gaat heel slecht. De insecten zijn allemaal foetsie. Zie ook: Keuringsdienst van Waarde over de Verdwenen Bijen & Hommels. Zie ook: twitterende boswachters. En nu weten we eindelijk hoe dat komt. Het zijn niet de boeren, het zijn niet de frequent vliegende XR-actrices. Het zijn de AD-lezers met hun Miele's, AEG's & Bosch MOORDWAPENS, die bezig zijn met een regelrechte insectocide. File Under: CLICKBAITCRACK. Prettige dag verder.