Stel je toch eens voor dat de Club van Rome haar zin had gekregen en we in 1972 massaal gestopt waren met neuken, autorijden, filmpjes van op blikjes schietende mannen streamen en andere vervuilende activiteiten. Wat zou onze wereld er dan anders hebben uitgezien zeg. Dan waren er geen overstromingen meer, en ook geen klimaatactivisten, en dan was het in juni in Amsterdam gewoon een frisse 13 graden waarbij je niet per se een jas aan hoeft maar ook niet per se geen jas. Maar ja. De geest kan nog zo gewillig zijn, het is vlees is zwak, we zijn allemaal wel eens moe en we hebben allemaal wel eens zin om op de grond te gaan liggen. Rob Jetten molenaar! (video via)