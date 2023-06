Vroeger was Amnesty consequent. Voorstanders van geweld werden niet ondersteund.

Toen de hetze tegen de Apartheid op zijn hoogst was, kwam Amnesty in de problemen: Wel of niet Nelson Mandela ondersteunen? Wel ondersteunen is veel nieuwe leden = $$$., maar wel de principes overboord. Mandela was immers groot voorstander van geweld.

Deze kortsluiting zijn ze nooit te boven gekomen. Betweterig Links heeft de organisatie geannexeerd. Selectieve verontwaardiging is tegenwoordig de core business van Amnesty.

Woede over de gevangenissen in El Salvador, Schuimbekken over de drugsbestrijding van Duterte, maar poeslief tegenover de Marxistische dictator Maduro van Venezuela. De andere kant op kijken over vrouwenrechten in het Midden-Oosten.

Nu weer schelden over de afhandeling van de blokkade van de A12, maar geen woord over de Toeslagenaffaire.

Amnesty is niet meer geloofwaardig.