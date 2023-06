: Probleempje daarbij is dat alleen wij Rusland boycotten. En dat we dus nog steeds Russische olie kopen, maar nu via India. En dat de rest van de wereld gewoon de Russische energie blijft afnemen. Dus die deviezen vloeien toch richting Rusland en Poetin.

En wat betreft het wippen van Poetin: Zoals gebruikelijk kijken we weer niet verder dan de motorkap lang is. Ok, Poetin is gewipt, en nu? Wat gaat hem vervangen? Nou hebben we natuurlijk de afgelopen 30 jaar gezien dat als wij in NAVO verband een land helemaal naar de tering bombarderen, daar vanzelf een bloeiende democratie ontstaat, maar weten we zeker dat dat ook in Rusland gebeurt. Of krijgen we er een nog veel grotere ellende voor terug?