Dat was weer genieten bij Jinek. U weet wel: een soort LINDA maar dan als talkshow, waar populaire onderwerpen de ingrediënten vormen voor een laf baksel dat smaakt naar pure hypocrisie. Neem gisteravond waar eerst uitgebreid de gevaren van social media aan bod kwamen met aan tafel onder meer een vrouw die naar eigen zeggen dankzij social media orthorexia ontwikkelde, oftewel het ziekelijk gefixeerd zijn op gezond eten. Niet veel later een item over zanger Jaap Reesema (nog opzoeken, red.) die zichzelf in een streng fitnessprogramma heeft gestort en zijn rijst tot op de gram afweegt zodat hij uiteindelijk met zijn sixpack op de cover van Men's Health mag verschijnen. Twee invalshoeken, één programma, nul geloofwaardigheid. Onrealistisch schoonheidsideaal op Instagram? Aanpakken die platformen! Onrealistisch schoonheidsideaal op de cover van Men's Health? Ophemelen met gratis zendtijd van kritiekloze partijen! Ongenuanceerd zeiken op social media en hun algoritmes, maar geen enkele vraag over het feit dat het aanwezige Youtube-meisje op haar dertiende al een manager had, alsof dat geen onnodige druk op zo'n kind legt. Eveneens geen vragen over het feit dat dergelijke magazinecovers ook niet de meest gezonde levensstijl promoten. Nee, niet bij Jinek. Die praat anderhalf uur braaf mee met iedere gast die aanschuift en spoelt die zure hypocrisie weg met een riant salaris. Het is de laatste overgebleven kritische kijker die met de vieze nasmaak blijft zitten.