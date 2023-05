Dit krijg je er van. Als keurige meneren in Amsterdamse debatcentra een beetje gaan lopen matten met verslaggevers, dan denken overlastgevende "hangjongeren" in Arnhem dat dat blijkbaar normaal is. De verslaggever van RTV Connect ("de streekomroep voor Arnhem, Renkum, Westervoort, Duiven, Doesburg en Zevenaar") kreeg in de altijd gezellige Arnhemse wijk Elderveld een paar stenen naar zijn hoofd. Moet hij maar niet van die lastige vragen stellen!

Over Yoeri Albrecht gesproken. Derk Jan Eppink, toch een beetje de op een na sneuste boomer uit het zittenblijversklasje van JA21, voor altijd vereeuwigd in deze fucking tweet van Duane 'Wie zijn die mensen' van Diest, laat hieronder even zien hoe je de tendentieuze, ongefundeerde en nodeloos kwetsende knakker van Left Laser netjes te woord staat.

Okee wij gaan al