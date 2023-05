"Oproep! Zoals iedere week heb afgelopen dagen weer al 'mijn' podcasts geluisterd, @wierdduk, @DevliegerErik, @yvesgijrath, @blckbxnews, @mariannezw, @rickvanv, @ezaz_nl, een @cafeweltschmerz en een @De_NieuweWereld. Ik heb weer artikelen van @john_bumblebee, @Repelsteeltje21, @InesvanBokhoven, @mauricedehond. @ezaz_nl en anderen gelezen.

Ik volg het nieuws via de MSM over de #pandemiewet, de #pensioen discussie, #toeslagendebat en zie de beelden en reacties op de #klimaatdemonstratie. Ik lees dat de politie niets mag doen en dat demonstranten die opgepakt worden zelfs geen boete krijgen. Ik lees op Twitter dat ze gewoon terug naar de demonstratie gaan en opnieuw afgevoerd worden.

Ik zie een tank in Amsterdam, zie Albrecht een journalist slaan, ik zie hoe stil de politiek is. Ik moest weer denken aan de Groot die een journalist voor fascist uitmaakte. En, hoe ernstig ook, ik zie hoe Kaag weer dagenlang overal in het nieuws komt. Ik zie hoe politici iedere dag opnieuw oproepen tot meer wapens voor Oekraïne met meer doden, meer gewonden en meer ontwrichting tot gevolg. Zij creëren een WO I in Oost Oekraïne. Totale vernietiging, niet alleen daar maar in heel Rusland, Oekraïne en West-Europa. We gaan naar Middeleeuwen 2.0 als het niet stopt. Wanneer houdt het op? Als hun eigen kinderen opgeroepen worden? Wat je er ook van vindt, wie ook schuld heeft, het moet gewoon stoppen!

Ik lees schrijnende tweets van @PieterOmtzigt over hoe het kabinet (weer) een loopje neemt met de democratie. Ik zie een dramatische foto van @RenskeLeijten met mensen die zwaar geraakt zijn door de toeslagenaffaire. Ik rijd in Groningen en zie de ellende met eigen ogen voorbij trekken. Ik hoor van een aardbevingsslachtoffer hoe er met aanvragen voor hulp omgegaan is. Ik lees weer tweets over WOO verzoeken van @waukema, @VegtDoor en @danvandertuin. Ik lees over een Denktank Desinformatie die sturing moest geven aan het coronabeleid. Ik lees over de gevolgen van het coronabeleid, hoe de verantwoording naar 2025 geschoven wordt. Ik lees het artikel van Helder, @ministerLZS. Als mantelzorger (bijna 7 jaar lang, 5 dagen per week) draait mijn maag om.

Dan realiseer ik mij opnieuw, net als iedere week, dat we weer verder van huis zijn dan vorige week.

Je kunt het nuanceren, maar ons land zakt steeds verder weg, de burger wordt aan alle kanten aangevallen. Steeds meer mensen zien dat onze rechten en vrijheid afgepakt worden of op zijn minst verder in de knel komen. We zien het allemaal. We weten het allemaal. We vertellen het allemaal. Op Twitter of in de podcast. Daarom is het effect gewoon nul of in ieder geval zeer minimaal. 85% van de mensen heeft nog steeds geen idee waar we naar toe gaan.

Er verandert niets, dit kabinet en de EU denderen door. Daarom moeten er krachten gebundeld worden. Niet met betrokkenheid van of gebaseerd op een politieke partij maar BAB, Beweging voor Algemeen Belang. Politiek neutraal, niet links of rechts, iedereen is welkom met slechts twee doelen: Verzamel neutrale observaties en feiten met als doel om alle burgers te informeren wat er echt gebeurd, dus niet alleen op de socials.

Geen complotten, vage websites of wat dan ook, gewoon laten zien wat er plaats vindt, welke beslissingen er genomen worden en wat de samenhang daar tussen is. De burger kan dan zelf een mening vormen. @ongehoordnedtv had die kans maar is hopeloos afgedreven. De burger wordt van alle kanten aangevallen, crisissen stapelen zich op en worden niet opgelost burgers raken in de knel met radicalisering tot gevolg. Er zijn plannen (geen complotten!) die ons (mogelijk) nog verder zullen beperken. Denk aan de pandemiewet, de 15 minute cities, de WHO CA+ en een CBDC. Geen complotten mensen, dit gebeurt nu.

Ik zie geen andere mogelijkheid dan massaal oppositie te stemmen (dit werkt, zie Provinciale Staten 2023) en/of een brede beweging op te zetten. Weer een 'beweging'? Helaas wel. Een naïeve oproep? Ja. Maar ik zie geen andere mogelijkheid om de komende generaties op te laten groeien in een Nederland waar vrijheid weer 'normaal' is, waar vrede heerst en waar de menselijke maat weer geldt. Waar burgers inbreng hebben, anders dan eens per vier jaar stemmen op partijen die na het sluiten van de stembus 75% van haar idealen in het ronde archief gooit om maar 'verantwoordelijkheid' te nemen.

Wat zou het mooi zijn als voorgenoemde mensen de krachten zouden bundelen, van links naar rechts en alles daartussen. Neutrale verslaggeving van feiten en duiding voor iedereen. Maar wat denk jij? Ben je het met mij eens? Niet liken maar retweeten. Niet mee eens? Waardeloos verhaal? Wie denkt hoe het anders kan, mag het zeggen.

Ik hoor het graag."

Naschrift GS: Dat was 1 tweet. En dan is ie verdomme het GeenStijl Weekmenu nog vergeten ook:

Ja, je kunt verdomd lange tweets maken tegenwoordig: