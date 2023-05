“Buiten eten”… kent u die uitdrukking?

Kijk, een BBQ begrijp ik.

Moppie vlees op de braai, uit het knuistje, maar serieus “buiten eten” als buiten tafeltje dekken, Aardappeltjes, groentjes, sla, glaasje water enzeau.

Sorry hoor, ik vind dat afschuwelijk.

Heb zo’n pest aan buiten eten.

Gênant ook.

Bestek gerinkel, vliegen op je bord, gillende kinderen, vliegtuig vliegt over.

Nee!

Zit de hele dag buiten, maar dineren doen we binnen.

Lekker koel ook.

Ach, leven en laten leven.

Proost!