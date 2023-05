U was een maandje geleden blijkbaar niet genoeg onder de indruk van de boodschap van de AIVD dat zo'n 100.000 kritische zelfonderzoekers (op 17,5 miljoen inwoners, dus zo'n 0,57 procent, red.) geloven in een kwaadaardige wereldelite, dus gooien ze het nieuws in de herkansing. Ze hebben een nieuw rapportje geschreven, maar de boodschap blijft hetzelfde: die FvD-wappies in hun konijnenholen kunnen op langere termijn de democratie ondergraven. "Het 'kwaadaardige-elite-narratief' is op dit moment het meest populaire narratief onder extremistische groeperingen in Nederland." Het is natuurlijk heel vervelend dat een paar idioten deze waanbeelden aangrijpen om politici te bedreigen, al weten we allemaal uit welke hoek de meeste bedreigingen komen, maar de echte reden voor dit rapport lijkt iets later in het bericht te staan. "De AIVD sluit niet uit dat dit kan toenemen en zet in op onderzoek om deze dreiging te monitoren." De dienst die niets liever zou doen dan met grote sleepnetten al uw data uit de digitale vijver vissen, vraagt nu toestemming om actiever te mogen jagen op mensen die onze democratische organen wantrouwen. Een hellend vlak, want dergelijke waanideeën beginnen vaak met gezonde kritiek op falende instanties en wij betwijfelen dat de 007's willen openbaren waar volgens hun de grens ligt tussen gezond kritisch en gevaarlijk wantrouwend. Trouwens, als jullie zo graag het vertrouwen in de instantie willen herstellen, hou dan eens op met het systematisch werven van controlerende journalisten. Kom James Bonds, een betere wereld begint bij jullie zelf.

Ambtenaar van Rutte Malende Staatsapparaat die 'dreiging' uitlegt. Lol.