Ik keek gisteren As Good As It Gets en vroeg mij af hoe oud die Jack Nicholson ondertussen wel niet is.

86!

Dan denk ik natuurlijk; maar hoe oud is Clint Eastwood dan?

92!

Die kunnen in principe elk moment gaan en zijn toch echt hele, hele groten. Al denk ik dat Eastwood het in zich heeft over de 100 te gaan.